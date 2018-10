Lokomotiv Mosca, Semin: "Risultato giusto, concessi troppi piazzati"

C'era stupore a inizio gara, tra tifosi e addetti ai lavori, per la posizione di Nikola Maksimovic. Carlo Ancelotti ha optato per il serbo al posto di Hysaj, favorendo così le incursioni di Mario Rui sulla corsia sinistra. "L'ho schierato lì perché ho studiato il loro pressing", ha...

Napoli, la mossa Maksi per mettere in ginocchio Liverpool

Accetta la sconfitta Yuri Semin . Il tecnico della Lokomotiv Mosca ha commentato il match contro lo Schalke 04 perso 1-0: "Il calcio è un gioco leale, quindi questo è un risultato giusto. Ci stavamo preparando per i loro calci piazzati ma ne abbiamo concessi uno dopo l'altro e abbiamo subito gol da un giocatore che non è nemmeno fra i più alti".

