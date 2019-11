Ultimo impegni casalingo della fase a gironi di Champions League per la Lokomotiv Mosca di Yuri Semin. Domani è in programma la sfida fra le mura amiche contro il Bayer Leverkusen e questa è stata l'analisi della vigilia del tecnico russo: "Siamo in difficoltà a causa dei tanti infortuni che abbiamo patito nell'ultimo periodo. Una situazione, questa, che dovremo analizzare al momento opportuno. Detto questo domani dovremo essere comunque pronti ad affrontare la sfida col Leverkusen. Corluka disponibile? Non sono ancora in grado di dare informazioni sulla formazione. Vedremo fra oggi e domani quale sarà la condizione di tutti i giocatori che ho a disposizione. Le condizioni del campo? Sono ottime. Domani vedremo una bella partita".