Lopetegui al Real, MD e Sport: "Missile del Madrid alla Roja"

© foto di Lazzerini

Il Mundo Deportivo e Sport, quotidiani vicini al Barcellona, non hanno preso bene la nomina di Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna, come prossimo allenatore del Real Madrid. "Bomba Lopetegui", titola il primo a cui fa eco Sport: "Misil del Madrid a la Roja", si legge in prima pagina. La sorprendente notizia rischia così di smuovere la Roja a poche ore dal fischio d'inizio del Mondiale.