Lopetegui: "L'esonero da ct della Spagna fu un momento molto difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julen Lopetegui ha parlato della sua avventura al Real Madrid e in Nazionale intervenendo alla BBC. "Come ct quello dell'esonero è stato un momento molto difficile e non lo dimenticherò mai. Sentii che era molto ingiusto. Fu un volo di cinque ore da Mosca a Madrid e non dissi niente. E' la vita. Fu un'esperienza molto difficile". E aggiunge: "Un giorno ero in Russia allenando in vista della Coppa del mondo, quello successivo ero al Santiago Bernabeu con una nuova squadra". Sul Real attuale dice. "Ho massimo rispetto del nuovo allenatore e dei giocatori. Con me sono stati fantastici".