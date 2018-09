Lopetegui: "Modric il più forte di tutti. Spagna? Resto il primo tifoso"

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna di As sottolinea in prima pagina le parole di Julen Lopetegui, tecnico del Real Madrid, rilasciate nelle ultime ore a Cadena SER. Tra i concetti espressi, il fatto che Bale e Benzema - due veterani della rosa - "si allenano sempre come se fossero due giovani all'inizio della carriera". In primo piano anche la nazionale spagnola, per cui Lopetegui era e resta "il tifoso numero uno". Spazio anche a Modric, che per l'ex ct della Spagna "merita di vincere il premio 'The Best' come miglior giocatore della passata stagione".