© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato durante la trasmissione Universo Valdano, su Movistar Plus, Julen Lopetegui è tornato sulle scelte non proprio felici che ha preso negli ultimi mesi: "Ho avuto diverse offerte ma ho rifiutato perché mi mancava energia. I mesi passano, ora sono pronto, ho di nuovo tanti sogni. La Nazionale era quello più grande: io non volevo lasciare, era una mia grande responsabilità e mi hanno fatto fuori. Al Real la squadra aveva grandi margini di miglioramento e sapevamo cosa fare. Rispetto la decisione".