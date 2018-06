Lopetegui nuovo tecnico del Real Madrid. Le reazioni dei quotidiani iberici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sui principali siti spagnoli serpeggia un certo stupore per la decisione del Real Madrid di affidare la panchina del dopo-Zidane a Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna. Per il momento i portali non si sono sbilanciati particolarmente, limitandosi alla semplice cronaca: "Lopetegui nuovo allenatore del Real Madrid", titola Marca. "Lopetegui allenerà il Real Madrid dopo il Mondiale", scrivono El Pais, Mundo Deportivo e soprattutto As, che parla apertamente di un vero e proprio 'bombazo', vista la scelta e soprattutto la tempistica.