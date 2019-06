Lopetegui punzecchia il Betis: "Sono nella migliore squadra di Siviglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono nella migliore squadra della città e in una big, con tutto il rispetto per gli altri". Si è presentato così Julen Lopetegui dopo la firma da nuovo allenatore del Siviglia: "Tutti hli allenatori vogliono vincere, lavoreremo per sfruttare al meglio le qualità dei nostri giocatori. Non ci poniamo degli obiettivi specifici se non quello di scendere in campo sempre con l'obiettivo di ottenere i tre punti".