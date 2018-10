Lopetegui saluta: "Grazie Real Madrid, è stata una bella esperienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui saluta il Real Madrid. L'ormai ex allenatore merengue ha inviato una lettera all'agenzia EFE per ringraziare squadra e tifosi: "Ringrazio i giocatori per i loro sforzi e il loro lavoro, così come tutti i dipendenti del club per il trattamento ricevuto in questi mesi. Grazie poi anche ai tifosi per il loro sostegno. Dopo la decisione presa oggi dalla Junta Directiva, ringrazio anche il club per l'opportunità che mi ha dato. Voglio augurare il meglio al Real Madrid per il prosieguo della stagione". Poi, anche il saluto su Twitter: "Grazie di tutto Real Madrid, è stata una bella esperienza". Lopetegui sarà sostituito, almeno temporaneamente, da Santiago Solari.