Low sul Real Madrid: "Ipotesi da scartare. Sorpreso da Zidane"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Low, attuale ct della Germania accostato alla panchina del Real Madrid dopo l'addio di Zinedine Zidane, ha risposto a una domanda sui Blancos in conferenza stampa: "E' un'ipotesi che possiamo scartare assolutamente. Il Real Madrid troverà sicuramente un ottimo successore per la panchina. Le dimissioni di Zidane mi hanno sorpreso come tutti".