In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Lucas Hernandez ha parlato del suo approdo al Bayern Monaco: "Sono consapevole degli sforzi finanziari che ha fatto il Bayern per prendermi, il che grava su un difensore. Al giorno d'oggi però tutti dobbiamo convivere con ingenti somme di denaro. Ho lavorato come un matto, quindi sono di nuovo pronto all'azione, perché non voglio deludere il Bayern e i tifosi".