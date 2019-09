© foto di Insidefoto/Image Sport

Lucas Hernandez, nuovo terzino del Bayern, ha parlato a L'Equipe del suo trasferimento per 80 milioni di euro: "È stato complicato. Non è stato facile partire, soprattutto nelle condizioni in cui ero, infortunato e prima di terminare la stagione. Mi sarebbe piaciuto chiudere giocando fino alla fine con l'Atlético che mi ha dato tutto sin da quando ero piccolo. Ma così è il calcio e la vita. Sono consapevole di tutti gli sforzi finanziari fatti dal Bayern. Viviamo oggi con queste cifre enormi nel calcio. Ho lavorato come un matto e fatto il massimo per essere subito disponibile. Non voglio deludere il Bayern e i suoi tifosi, sono quasi al 100%".