Lucas Moura, eroe degli Spurs: 8 i gol in Champions, 5 in questa stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eroe per una sera, in attesa della finale di Champions League. Lucas Moura è stato il vero protagonista del suo Tottenham nella semifinale contro l'Ajax, mettendo a segno una clamorosa tripletta che ha permesso alla squadra di Pochettino di raggiungere l'atto finale della competizione.

Con questi tre gol, salgono a 8 i centri del brasiliano in Champions League in carriera: 5 soltanto in questa stagione. Prima della tripletta di ieri, una rete al PSV in Olanda e una al Barcellona al Camp Nou (insomma, un attaccante da trasferta...). Col PSG, poi, un gol nel 2016-2017 al Basilea e due nel 2015-2016 a Shakhtar e Malmoe.