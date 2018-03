Luch-Baltika, distanza da record. Oltre 10mila km da una città all'altra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani, alle ore 7 italiane, si giocherà Luch-Baltika, valida per il 30° turno del campionato di seconda divisione russa. Partita che potrebbe dire poco ai più, non fosse che si sfidano le espressioni calcistiche delle parti più estreme della Russia: Vladivodstok, estremo oriente, contro Kaliningrad, exclave russo incastrato fra Lituania e Polonia. La distanza fra le due città è di 10.319 km, in mezzo 8 ore di fuso orario. Per rendere l'idea, la distanza più lunga intercorsa in questa stagione a livello europeo è stata di 7.316 km per Astana-Sporting Lisbona, partita di Europa League.