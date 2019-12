Ludogorets, Genchev: "Inter una big. Vogliamo far meglio che col Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stanislav Genchev, attuale assistente di Pavel Vrba sulla panchina del Ludogorets (ma fino a ieri allenatore ad interim della prima squadra), ha parlato del sorteggio dei sedicesimi di Europa League contro l'Inter, come riportato da FcInterNews: "L'Inter è un grande nome nel calcio europeo. Le partite contro certi avversari sono sempre benvenute per le squadre bulgare. Credo che possiamo fare bene contro l'Inter. Spero che giocheremo meglio di quanto abbiamo fatto contro il Milan due anni fa (due sconfitte in altrettante partite dei sedicesimi dell'Europa League 2017-2018, ndr). L'Inter è la favorita, ma avremo le nostre possibilità. Il calcio è imprevedibile e non vediamo l'ora di giocare".