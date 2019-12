© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Ludogorets Razgrad con tutta probabilità potrà contare sull’esterno offensivo Jody Lukoki anche per la seconda parte di stagione, e quindi per la sfida contro l’Inter in Europa League. L’olandese di origine congolese, 23 presenze e 9 gol in questa stagione, era infatti finito nel mirino del Trabzonspor che però, come riporta Novsport.com non avrebbe trovato l’accordo con il club senza contare la volontà dello stesso Lukoki che vorrebbe chiudere la stagione in Bulgaria e poi andare a giocare eventualmente altrove. Solo un rilancio importante da parte del club turco potrebbe cambiare le cose, ma al momento si va verso la permanenza di Lukoki al Ludogorets.