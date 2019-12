© foto di Federico Gaetano

Nonostante nei giorni scorsi fosse circolata la voce di un interessamento del Ludogorets, avversario dell’Inter in Europa League, per l’attaccante Joel Tagueu del Cruzeiro, il camerunense non sbarcherà in Bulgaria per rinforzare l’attacco della squadra del neo tecnico Vrba. Due i motivi alla base della decisione, come riferisce Sportal.bg: l’assenza di slot liberi per tesserare un giocatore extraeuropeo e i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore che in estate ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa per non meglio precisati problemi cardiaci.