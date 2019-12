© foto di Insidefoto/Image Sport

Il neo tecnico del Ludogorets Pavel Vrba ha parlato a Nova della scelta di guidare il club bulgaro e della sfida contro l'Inter in Europa League: “Il Ludogorets è il re del campionato bulgaro, domina questo torneo da tempo e io voglio continuare su questa strada. Nessuno, io per primo, accetterebbe qualcosa di diverso. Sono stato attratto da questo club anche per le prospettive di poter giocare in Champions League. La vittoria del campionato, ma anche la Coppa di Bulgaria sono le mie priorità, assieme alla sfida di Europa League. - continua Vrba – Sono contento che l'avversario sia l'Inter perché ho visto diverse loro sfide, sopratutto le due contro lo Slavia Praga in Champions League, e credo che i nostri tifosi saranno contenti del risultato finale”.