Luis Enrique ammette: "Problemi con Messi all'inizio"

'Adesso posso solo parlarne meravigliosamente, è un grandissimo'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, in un'intervista rilasciata a Radio Catalunya, ha confessato di avere avuto problemi con Leo Messi durante la prima stagione vissuta sulla panchina del Barcellona, "perché dovevo gestirlo in una momento di grande tensione". "Adesso, però - ha aggiunto -, posso solo parlarne meravigliosamente bene e dire che è un grandissimo campione". "All'inizio della mia terza stagione alla guida del Barca - sottolinea Luis Enrique - informai la dirigenza del club di trovare un sostituto, perché non avevo più nulla da dare alla squadra. Ho preferito lasciare, perché ero veramente stanco e avevo bisogno di cambiare aria, ma soprattutto di riposarmi un po'".