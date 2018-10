Luis Enrique: "Isco assenza pesante. Rodri sarà meglio di Busquets"

© foto di J.M.Colomo

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa delle convocazioni per le gare con Galles e Inghilterra: "L'assenza di Jordi Alba? Non mi piace parlare di quelli che non ci sono. Mi spiace se qualcuno si sente offeso, ma io cerco solo di fare il bene della Nazionale. Paco Alcacer? Lo conosco molto bene, ha fatto benissimo a Valencia, al Barça ha avuto poco spazio e questo danneggia un giocatore. Al Dortmund sta giocando e visto che in attacco abbiamo delle assenze sono felice di poterlo valutare. L'assenza di Isco? E' pesante, perché è un giocatore determinante. Il suo ruolo sarà coperto da giocatori con caratteristiche diverse. Rodri? E' bravo e giovane, può arrivare al livello di Busquets e anche superarlo. Le due partite? Col Galles sarà una buona amichevole per fare delle prove. Con l'Inghilterra invece ci sarà solo da vincere. Joaquin? Se ci fosse stato sicuramente ci saremmo divertiti tutti di più (l'esterno del Betis ha postato su Instagram un video in cui scherza col ct sulla mancata convocazione, ndr)".