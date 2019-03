Luis Enrique sull'esperienza al Barça: "Ho avuto dei problemi con Messi"

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato a Catalunya Radio. Ecco una piccola anticipazione: "Ho avuto alcuni problemi con Messi al mio primo anno da tecnico del Barça, dovevo gestirlo in un momento di tensione, ma adesso non posso altro che parlarne in modo meraviglioso. All'inizio della terza stagione avevo già informato il club di trovare un sostituto perché non avevo più niente da dare e nonostante avessi potuto firmare un ricco rinnovo con i migliori calciatori al mondo, ho preferito cambiare perché ero esausto e avevo bisogno di cambiare".