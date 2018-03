Luiz Gustavo consiglia Neymar: "Sarebbe meglio se rimanesse al PSG"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interpellato da AS, il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo, dell'Olympique Marsiglia, ha detto la sua a proposito del possibile futuro della stella brasiliana Neymar: "Per la Ligue 1, per la Francia ma anche per tutti noi, sarebbe meglio che Neymar rimanesse al PSG nella prossima estate. Avrà sicuramente molte opportunità per cambiare club ma credo che sia meglio se rimane qui".