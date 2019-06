© foto di Insidefoto/Image Sport

Il rispetto prima di tutto. Romelu Lukaku e il suo agente, Federico Pastorello, non vogliono "prendere esempio" da Paul Pogba e Mino Raiola e non forzeranno la mano nei confronti del Manchester United per una cessione, lasciando tutto nelle mani della società inglese. L'attaccante belga, classe 1993, è da tempo nel mirino della nuova Inter di Antonio Conte: i colloqui tra i due club sono in fase avanzata, anche se la richiesta dei Red Devils è ancora troppo alta. Lo riporta il Mirror.