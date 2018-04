Lukaku lascia Raiola. Il nuovo procuratore sarà...Jay-Z

© foto di Insidefoto/Image Sport

Romelu Lukaku lascia Mino Raiola. Attraverso il suo profilo Instagram, l'attaccante del Manchester United ha comunicato di aver cambiato procuratore. Il belga è entrato a far parte della scuderia Roc Nation Sports, società fondata da Jay-Z. L'attaccante del Manchester United compare già sul sito ufficiale della società, che ha in procura altri giocatori importanti del sport come Jerome Boateng e il cestista NBA Kevin Durant