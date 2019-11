Lutto nel giornalismo sportivo, si è spento Gianfranco Civolani

Si è spento a 84 anni Gianfranco Civolani, decano del giornalista sportivo. Il "Civ", così era conosciuto da tutti, era malato da tempo e da qualche settimana era ricoverato all'Hospice Seragnoli. Nato a Bologna nel 1935, ha lavorato per oltre vent'anni a Tuttosport e successivamente al Corriere dello Sport. Ha seguito tutti gli sport, coprendo da inviato sei Mondiali e due Olimpiadi. È stato presidente della squadra di basket femminile della Libertas e poi del Progresso, oltre ad avere ricoperto ruoli di spicco in seno alla Federazione Italiana Pallacanestro. Il suo nome è però associato soprattutto al calcio e al Bologna, che ha raccontato per oltre mezzo secolo e a cui ha dedicato numerosi libri, che uscivano puntualmente durante il periodo natalizio. Fino a che la salute glielo ha consentito è stato presenza fissa di tv e radio bolognesi commentando le gesta dei rossoblù.