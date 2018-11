M'Gladbach, Hecking: "Avanti così su questa strada: che classifica"

Scontro al vertice in Serie B. Palermo-Pescara per la testa della classifica. “Siamo all’undicesima di campionato, con una media punti incedibile. Ci piacerebbe continuare questa corsa nell’alta classifica. È una partita difficilissima, uno scontro diretto ma riferito a questo momento....

Napoli, Davide Ancelotti: "Essere vice di mio padre non è tanto diverso"

Genoa, Juric amaro: "Col Napoli la sconfitta non ci stava"

Genoa, Kouamé: "L'acqua non ci ha aiutati. Esultanza per Drogba"

Piatek vs. Milik, uno 0-0 deludente. Ma brilla la stella di Kouamé

Sconcerti: "Juve favorita, ma Milan in crescita"

Pioggia e sfortuna: un'altra sconfitta per Juric. E alla prossima c'è il derby

Milan, Gattuso: "Cutrone e Calhanoglu? Non dobbiamo affaticarli"

Il Napoli non molla mai: 10 punti guadagnati da situazione di svantaggio

Juventus, sorpasso del Barcellona per Rabiot

Milan, Gattuso sul paragone con Kessie: "È più forte di me"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Grande vittoria conquistata dal Borussia M'Gladbach che ha battuto 3-1 il Werder Brema in trasferta raggiungendo il secondo posto a -1 dal Dortmund. Dopo la gara un soddisfatto Dieter Hecking ha detto: "Stiamo facendo molto bene adesso e cercheremo di continuare questa corsa il più a lungo possibile. Ora possiamo guardare la classifica durante la pausa internazionale, quindi prepararci per le prossime gare. La strada continua".

