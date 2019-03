M'Gladbach, Hecking: "Bravi a stabilizzare l'ambiente dopo quattro ko"

© foto di Imago/Image Sport

Dieter Hecking, allenatore del Borussia Mönchengladbach ha parlato così del successo conquistato per 1-0 in casa del Mainz: "Si trattava di stabilizzare noi stessi dopo quattro partite che non abbiamo vinto, siamo stati abbastanza bravi nei primi 20 minuti, ma abbiamo sbagliato diversi gol. Poi siamo riusciti a sbloccarci nel secondo tempo".