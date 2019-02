© foto di Imago/Image Sport

Terza gara senza vittoria per il Borussia M'Gladbach che in casa è stato battuto per 3-0 da un grande Wolfsburg. E dopo la gara Dieter Hecking ha detto: "Non è sempre possibile spiegare le sconfitte, ci sono momenti durante la stagione in cui la palla non vuole entrare. Il Wolfsburg ha fatto un buon lavoro in difesa, per noi è un momento no".