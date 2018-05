Macedonia, allo Shkendija anche la coppa nazionale

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine 16.09 - CHELSEA, DALL'INGHILTERRA: DAVID LUIZ PER LIBERARE SARRI - Secondo il Daily Express, potrebbe esserci uno scambio tra Maurizio Sarri e David Luiz, ormai fuori dai progetti dei Blues. De Laurentiis infatti in questo momento...

Italia femminile, le convocate per il Portogallo: ci sono Parisi e Cernoia

Taffarel: "Alisson pronto a giocare in una squadra come il Real Madrid"

Oggi in TV, il playout di serie B: stasera Entella-Ascoli

Franco Ordine: “Milan, ecco di cosa non si fida l’Uefa”

Barillà presenta "Una storia scritta in panchina": prefazione di Allegri

Italia, primo giorno per Mancini. Bernardeschi lascia il ritiro

Torino, Sirigu-N’Koulou punti fermi ma alla difesa non basta un restyling

Liverpool-Roma, udienza in corso per gli aggressori di Sean Cox

Lago: "Milan out dalle Coppe possibile, ma sarebbe decisione eccessiva"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Lo Shkendija vince la Coppa di Macedonia superando in finale il Pelister per 3-0. La squadra che rappresenta la parte albanese del Paese centra così la doppietta campionato-coppa.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy