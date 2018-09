Macedonia-Armenia, le formazioni ufficiali: Pandev sfida Mkhitaryan

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Francia, Griezmann: "Non siamo al meglio, stiamo attenti all'Olanda"

Man United, Zidane in attesa di una chiamata se salta Mourinho

Cantona assicura: "Mou non va bene per lo United, Guardiola perfetto"

Spagna, Ramos fischiato a Wembley: "Per Salah ho la coscienza pulita"

Wolverhampton, a gennaio derby di Manchester per Ruben Neves

Liverpool, pronti i rinnovi per i giovani Joe Gomez e Alexander-Arnold

Manchester United, pronto il rinnovo per Shaw: è in scadenza

Bournemouth, tutto pronto per il rinnovo di Eddie Howe

Bayern, Javi Martinez: "Avanti così in Bundes, pronti per la Champions"

Francia-Olanda, le formazioni ufficiali: Blues coi campioni, De Vrij out

Alle ore 18:00 si giocherà Macedonia-Armenia, gara valida per la Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy