Macedonia, i convocati per la Nations League: tre italiani, tutti in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Angelovski, ct della Macedonia, ha diramato la lista dei calciatori convocati per il doppio impegno della sua selezione nazionale, che giocherà due partite di Nations League: in casa contro il Liechtenstein (13 ottobre) e in trasferta sul campo dell'Armenia. Tre gli italiani chiamati, tutti in attacco: il genoano Pandev e i due palermitani Nestorovski e Trajkovski. Di seguito ecco la lista.

Portieri: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Mitov (Norrkoping), Siskovski (Lahti).

Difensori: Bejtulai (Shkendija), Cikarski (PAS Giannina), Musliu (Shkendija), Ristevski (Ujpest), Ristovski (Sporting CP), Tosevski (Vardar), Velkovski (Rijeka).

Centrocampisti: Ademi (Dinamo Zagabria), Alioski (Leeds), Bardhi (Levante), Elmas (Fenerbahce), Hasani (Al-Raed), Nikolov (Vidi), Spirovski (Ferencvaros).

Attaccanti: Pandev (Genoa), Nestorovski (Palermo), Trajkovski (Palermo), Trickovski (AEK Larnaca).