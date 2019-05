Macedonia, il club fondato da Pandev vince la Coppa e vola in EL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un Pandev che rischia la retrocessione e uno che festeggia la qualificazione in Europa League. Il Fudbalski Klub Akademija Pandev, club fondato dall'attaccante macedone del Genoa nel 2010, ha infatti vinto la Coppa di Macedonia ai calci di rigore, battendo il Makedonija GjP e qualificandosi per il primo turno preliminare. Dall'altra parte, Goran deve lottare con il suo Genoa per evitare la Serie B: domenica, a Firenze, sarà un'altra finale.