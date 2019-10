Maddison cosa fai? Lascia la nazionale inglese a va al casinò

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guai in vista per Jamie Maddison. Il centrocampista del Leicester City infatti secondo le ultime indiscrezioni dei tabloid, poche ore dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale inglese perché non stava, si è fatto beccare in un casino mentre era intento a giocare a poker. Il tutto, documentato dalle foto, dopo che era arrivato il comunicato ufficiale della Football Association che permetteva al giocatore di rientrare al club perché non era meglio e mentre la nazionale inglese veniva sconfitta 2-1 in Repubblica Ceca. Maddison non aveva ancora esordito con l'Inghilterra ma il suo debutto ora potrebbe non avvenire mai più.