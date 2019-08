Maguire al Man United, esulta anche l'Hull City: guadagnerà 10 mln

© foto di Imago/Image Sport

Harry Maguire (26) è pronto a diventare ufficialmente un calciatore del Manchester United. L'affare è stato chiuso per circa 90 milioni di euro, il difensore della nazionale inglese è già in città per gli passaggi burocratici. Come informa Daily Mail, a sorridere per la cifra sborsata dai Red Devils non è solo il Leicester. L'Hull City, infatti, aveva preservato un 15% del cartellino del centrale, di conseguenza a conclusione di quest'operazione gli saranno garantiti oltre 10 milioni di euro.