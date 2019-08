Maguire: "Grazie Leicester, ma dovevo cogliere l'opportunità United"

© foto di Imago/Image Sport

Prime parole da giocatore del Manchester United per Harry Maguire: "Sono lieto di aver firmato per questo grande club. Ho vissuto grandi stagioni a Leicester e vorrei ringraziare chiunque al club e i tifosi per il loro supporto in queste due stagioni. Tuttavia, quando il Manchester United è venuto a bussare alla porta è stata un'incredibile opportunità".