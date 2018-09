Maguire: "In estate tante offerte, ma il Leicester non voleva vendermi"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da The Guardian, il difensore del Leicester e della Nazionale inglese Harry Maguire ha parlato della trattativa sfumata in estate per il suo passaggio al Manchester United: "Ho parlato coi dirigenti del Leicester, sapevo che c'erano delle squadre interessate a me, ma hanno insistito sul fatto che non ero in vendita. Le Foxes mi hanno dato spazio e anche la possibilità di giocare il Mondiale. Qui sto bene e mi sento valorizzato, quindi non posso che rispettare la decisione del club ed essere concentrato sulla stagione".