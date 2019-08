Maguire saluta il Leicester. E lancia subito una frecciatina al Liverpool

Harry Maguire nelle scorse ore è stato ufficializzato come nuovo difensore del Manchester United, andando a sfondare la quota record mai spesa per un giocatore nel suo ruolo. Sui suoi profili social ha salutato il Leicester: "Un enorme grazie al Leicester per il grande supporto e i meravigliosi ricordi. Abbiamo attraversato molti alti e qualche vero basso ma ne siamo usciti insieme. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e sono sicuro che con un grande proprietario risalirete come club". Piccola curiosità: la foto scelta è l'esultanza della rete segnata al Liverpool ad Anfield nella passata stagione, che ha contribuito al non far vincere il titolo ai Reds. Uno dei modi migliori per accattivarsi i suoi nuovi tifosi, acerrimi rivali.

Massive thank you to @lcfc for your brilliant support and amazing memories. We’ve been through many highs and some real lows but we stuck together. I wish you all the best in the future and I’m sure with a great owner you will keep rising as a club. 💙🦊 #TheBoss #ThankYou pic.twitter.com/1bALmvycOd

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 5, 2019