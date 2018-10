Mahrez dedica il gol al presidente Vichai, i tabloid: "E' per te, boss"

© foto di Lazzerini

Molti tabloid inglesi in edicola questa mattina dedicano la prima pagina al gol di Mahrez che ha permesso al Manchester City di battere il Tottenham a Wembley e dunque di raggiungere il Liverpool primo in classifica in Premier League. Un gol dedicato dall'algerino al presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha scomparso nel tragico incidente di sabato. Il Daily Mail titola: "Per te, boss". Il Daily Star: "Questo è per te Vichai". Infine il Daily Express: "Quel gol è per te Vichai".