Mai così baby: i ragazzi terribili di Lampard vincono e scrivono la storia

Il Chelsea di Lampard scrive la storia: quello oggi in campo col Norwich l'undici più giovane dalla nascita della Premier League nel '94 per la società londinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

24 anni e 208 giorni. Ovvero l'età media del Chelsea che ha iniziato la partita oggi contro il Norwich, ovvero l'undici più giovane della storia della Premier League per i Blues. Frank Lampard, mercato bloccato e primo anno a grandi livelli, ha mostrato coraggio. Ha scelto i giovani che oggi l'hanno ripagato: Mason Mount, che ha voluto tenere ai Blues dopo averlo avuto al Derby County, ha segnato il secondo gol. Tammy Abraham, la seconda stagione anche lui in Championship ma con l'Aston Villa, ha fatto di più. Due reti, quelle della prima vittoria di Lampard da manager di Premier League e del Chelsea. Nonostante la formazione più giovane della storia della nuova First Division.