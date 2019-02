© foto di Federico De Luca

Sabato da ricordare per Giulio Donati. Il laterale italiano oggi è infatti tornato titolare dopo ben nove mesi dalla sua ultima volta dal 1'. Un rilancio che ha portato sicuramente bene al suo Mainz, vittorioso per 3-0 tra le mura amiche contro lo Schalke 04. Donati aveva finora collezionato una sola presenza stagionale, sempre in campionato, con 31 minuti giocati.