Mainz, Schwarz: "6-1 risultato fastidioso, che qualità il Bayern"

Sandro Schwarz, tecnico del Mainz, ha commentato così la sconfitta per 6-1 subita in casa del Bayern Monaco: "I primi 30 minuti sono andati secondo le nostre aspettative, abbiamo difeso coraggiosamente e aggressivamente, abbiamo pressato e giocato a calcio. Tuttavia, la qualità individuale del Bayern è sempre incredibile, soprattutto nella punizione diretta. Con la prima azione dopo l'intervallo hanno segnato il 3-1 e dopo il quarto gol è stato tutto più difficile. Il 6-1 è un risultato molto fastidioso, specialmente per come sono andati gli ultimi 25 minuti".