Secondo quanto riportato da Malaga Hoy Giuseppe Rossi potrebbe tornare a giocare, precisamente al Malaga. Gli andalusi, attualmente 16esimi in Segunda Division, cercano un numero 9 e l'italiano è nella lista dei giocatori seguiti assieme al sempiterno Roque Santa Cruz (38 anni, attualmente in Paraguay all'Olimpia Asuncion) e Sekou Gassama dell'Almeria. C'è già stato un contatto fra le parti, con Rossi che aveva dato priorità a una proposta del Villarreal, col quale si è allenato. Tuttavia il giocatore non verrà ingaggiato dal submarino amarillo ed ecco quindi che il Malaga torna ad essere un'opportunità.