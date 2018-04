Malaga, Gonzalez: "Meritavamo sicuramente qualcosa in più"

© foto di Luigi Gasia

José Gonzalez, tecnico del Malaga, ha commentato così la sconfitta per 3-2 in casa del Deportivo: "I nostri avversari hanno sbloccato il match con un rigore molto dubbio, mentre noi abbiamo giocato molto bene. Siamo venuti qui per vincere e sono molto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, meritavamo sicuramente qualcosa in più".