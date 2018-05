Malaga, González: "Non abbiamo sfruttato le occasioni create"

© foto di Luigi Gasia

José González, allenatore del Malaga, è intervenuto al termine del match perso contro il Betis (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano iberico Marca: "Nel primo tempo abbiamo espresso un buon calcio. Diamo tutto, ma non abbiamo mai quel pizzico di fortuna. Nel secondo tempo loro sono entrati meglio in campo. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. I giocatori hanno fatto un ottimo lavoro, sono orgoglioso".