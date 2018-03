Malaga, González: "Orgoglioso dei miei giocatori, peccato per il pari"

© foto di Luigi Gasia

José González, allenatore del Malaga, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Celta Vigo (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano iberico Marca: "Il Celta non ha brillato, grazie anche al lavoro realizzato dalla mia squadra. Sono orgoglioso dei miei giocatori, ma il pareggio non mi soddisfa perché non premia lo sforzo dei miei giocatori. Potevamo vincere, ma abbiamo colpito il palo".