Malaga, per la difesa piace Jorge Merè dello Sporting Gijon

© foto di Luigi Gasia

Come spiega il quotidiano spagnolo AS, il Malaga sta lavorando intensamente sul mercato e per rinforzare la difesa avrebbe messo gli occhi su Jorge Meré. Nel suo contratto con lo Sporting Gijon lo spagnolo ha una clausola che ammette il dovere del club di cederlo in casa di retrocessione, dunque il Malaga punterà su questa occasione per acquistarlo ad un buon prezzo.