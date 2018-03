Malaga, rebus Roberto: si tratta con l'Espanyol per la permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resta ancora da stabilire il futuro di Roberto Jiménez Gago (32), portiere ora al Malaga che l'Espanyol ha ceduto durante la scorsa estate in prestito con la formula del riscatto obbligatorio in caso di permanenza in Primera División. Nella Liga, adesso, il Malaga occupa l'ultima posizione e la zona salvezza dista ben otto punti. Difficile, dunque, che il club andaluso possa esercitare questa clausola ma - scrive Mundo Deportivo - è possibile che il Malaga bussi alla porta dell'Espanyol per trattenere l'estremo difensore anche in Segunda División.