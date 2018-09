Maledizione Karius. Clamoroso errore di Alisson contro il Leicester

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella gara di oggi contro il Leicester il Liverpool di Jurgen Klopp ha subito il primo gol dall'inizio della Premier League. Una tenuta difensiva importante, quella dei Reds, visto che la rete delle Foxes è arrivata dopo oltre 300 minuti di gioco. La particolarità, però, sta nel come è arrivata questa rete: sopra 2-0, il portiere Alisson, pagato oltre 70 milioni in estate e chiamato a cancellare le papere di Karius e Mignolet, si è avventurato al limite laterale dell'area di rigore per 'salvare' un pallone altrimenti destinato al calcio d'angolo. Il problema è che il dribbling del portiere sulla pressione di Iheanacho non è andato a buon fine, con l'attaccante ex City che è riuscito a soffiargli il pallone e metterlo nel mezzo per un comodo tocco ravvicinato di Ghezzal. 1-2, partita riaperta e prime critiche per il brasiliano. Anche se nell'immediato post partita lo stesso Klopp ci ha tenuto a minimizzare l'accaduto.