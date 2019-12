Il presidente della Federcalcio di Malta Bjorn Vassallo ha spiegato la scelta di Devis Mangia come nuovo ct della nazionale biancorossa: “Sono molto lieto che abbia accettato la nostra offerta. Devis è un allenatore giovane ed energico che ha già una vasta esperienza a livello internazionale avendo allenato anche l’Under 21 italiana portandola in finale all’Europeo di categoria del 2013. - continua Vassallo come si legge sul sito della Federcalcio – Parlando con il mister si sono rafforzate le nostre convinzioni sul fatto che sia l’allenatore giusto per gestire la nostra Nazionale e portare avanti nei prossimi mesi la revisione tecnica che stiamo iniziando. La sua visione e la sua filosofia calcistica si adattano ai nostri piani per migliorare le prestazioni e i risultati della nazionale incluso il progetto di entrare in un club della Lega Pro italiana. La conoscenza di Devis del calcio italiano e la sua esperienza saranno una risorsa”.