Lungo stop per Emanuel Mammana, difensore argentino 23enne più volte vicino al trasferimento in Serie A e attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo. Mammana, che era già stato costretto a saltare Russia 2018 per un infortunio simile, nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami. In caso di intervento chirurgico, per il calciatore classe '96 nuovo stop di circa otto mesi.